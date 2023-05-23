Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Ailenizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle ilişkilerinizi yeniden yapılandıracağınız bir zaman dilimi. Hassas ve duygusal hissetmeniz gayet normal fakat abartılardan uzak durun. Kendinizi dengeye getirmek için manevi çalışmalar iyi gelecektir.
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