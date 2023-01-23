Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler bugün duygusal anlamda dolup dolup taşıyorsunuz. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hislerinizin çok kuvvetli olduğu bir gün. Hayalleriniz sizi ele geçirmiş durumda. Su ile temas etmek, çocuklarla veya aile gibi gördüğünüz kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.
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