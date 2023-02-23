Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, sosyal çevrenizle ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Kalıcı ve sorumluluk getiren ilişkilerin temelleri atılabilir. Hayallerinize bir adım daha yakınsınız. Bundan sonraki süreçte kararlı olun. Kararlılıkla ilerlediğinizde duygusal güven ihtiyacınızı da karşılamış olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sorumlu depremde evladını yitiren Orhan Aydın'mış...
- Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'a sunum yapıldı
- Sedat Peker iddiasına Özge Peker'den açıklama
- Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama
- Siz buna hazırlık mı diyorsunuz
- Bomba 'Sedat Peker' iddiası!
- Ekmek parası için canlarını hiçe saydılar
- Şubat ayı anketi tamamlandı: AKP'de belirgin düşüş
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Haykırmak istiyorum!