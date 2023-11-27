Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Kafayı taktığınız duygusal meseleler içe dönmenizi gerektiriyor. Psikolojik kökenli sağlık sorunları tetiklenebilir. Kendi dünyanıza çeki düzen vermeniz gerekiyor. Kimseyi düzeltemeyeceğinizi bugün daha iyi anlayıp aydınlanma yaşayabilirsiniz ama bu lütfen bu farkındalık geçici olmasın. Evcil hayvanınız varsa ona zaman ayırın.
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