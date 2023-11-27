Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Kasım 2023 - 17:20

Güncelleme: 27 Kasım 2023 - 17:20

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Kafayı taktığınız duygusal meseleler içe dönmenizi gerektiriyor. Psikolojik kökenli sağlık sorunları tetiklenebilir. Kendi dünyanıza çeki düzen vermeniz gerekiyor. Kimseyi düzeltemeyeceğinizi bugün daha iyi anlayıp aydınlanma yaşayabilirsiniz ama bu lütfen bu farkındalık geçici olmasın. Evcil hayvanınız varsa ona zaman ayırın.



