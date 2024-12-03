Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Aralık 2024 - 16:10

Güncelleme: 03 Aralık 2024 - 16:10

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

İş yoğunluğunuzun fazla olduğu zamanlardan geçiyorsunuz.. Özel ilişkileriniz ve sorumluluklarınız arasında kuramadığınız denge sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Anlayış bekleseniz de denge kurmak sizin elinizde..