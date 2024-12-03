Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
İş yoğunluğunuzun fazla olduğu zamanlardan geçiyorsunuz.. Özel ilişkileriniz ve sorumluluklarınız arasında kuramadığınız denge sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Anlayış bekleseniz de denge kurmak sizin elinizde..
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