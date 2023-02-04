140 kilometreye ulaşabilen 1,6 milyar TL'lik 'Uçan Yat' tanıtıldı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 10:30

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 10:30

Yat, tasarım ve lüksüyle 'enlerin enlerine' hitap edecek. Dahası, bu özel yat su üstünde kelimenin tam anlamıyla uçacak.

Pek çok kişinin hayalini süsleyen, uzay gemilerinin denizden giden hali gibi görünen süper yatlar arasına bugün bir yenisi daha katıldı. Lazzarani Design Studio, 74 metre uzunluğunda ve 70 milyon pound (1,6 milyar TL) başlangıç fiyatına sahip lüks yatı 'Plectrum'u tanıttı.

Lazzarani’nin süper lüks yatı, geleneksel deniz araçlarından farklı olan ve henüz yaygın olarak kullanılmayan bir prensiple yolculuk yapıyor. Yat, su üstünde adeta uçmasını sağlayan ‘hydrofoil’ tasarımına ev sahipliği yapıyor. Bu sayede gövde, hızla hareket ederken suya temas etmiyor ve sürtünme kuvveti ortadan kalkıyor. Sürtünme olmaması da Plectrum'un bir yata göre muazzam hızlara ulaşabilmesini sağlıyor.

YAKLAŞIK 1.6 MİLYAR TL'LİK SÜPER YAT PLECTRUM

Plectrum, dört katlı bir yat olarak karşımıza çıktı. Misafirler için 6 farklı kamaraya sahip olan yat, sahibi için ise özel ve ultra lüks bir süite sahip.

Webtekno'nun aktardığı haberde yatın arka tarafı iki araçlık bir garaja, bünyesinde de helikopter hangarı ve yanında da ‘deniz oyuncaklarınız’ için bir açılır bir park yerine sahip olduğu belirtiliyor. Yatı özel kılan en önemli özelliklerinden hydrofoil sistemi, yolculuk şartlarına ve ihtiyaçlarına göre ayarlanabiliyor.

Kenarlarda bulunan kanatçıklar, yüksek hızlarda yat gövdesinden 2,5 metre yana doğru açılabiliyor. Yatın genişliği de tam açıklıkta toplam 20 metreye ulaşıyor.

Elbette yat, sadece tasarımı sayesinde yüksek hızlara ulaşmıyor. Yatın motoru da kendisini diğer yatlardan ayıran farklılıklara sahip.

Süper yat, toplam 15 bin beygir güç üreten ve hidrojenle çalışan üç farklı motordan gücünü alıyor.

Plectrum'un ilk üretilen modellerinin 2025'te denizlerle buluşması planlanıyor.