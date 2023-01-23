2022'de en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:46

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 10:46

Her yıl istatistikler yayınlayan Canalys'e göre 2022'de en çok satan akıllı telefon markaları bir önceki yıla oranla değişmedi. İlk üçte halen Samsung, Apple ve Xiaomi yer alıyor.

EN ÇOK SATAN TELEFON MARKALARI

Akıllı telefon tarafında yapılan duyuruların sayısı artmakla beraber Samsung bu yılı başarılı kapattı. Öyle ki yayınlanan rapordaki rakamlara göre 264 milyon adet satış yapmayı başardı. Yüzde 22 oranında gerçekleşen bu satışları Apple, yüzde 19 yani 228 milyon ile takip ediyor.

Üçüncü sırada yer alan Xiaomi 156 milyon satış yaparken, Oppo 108 milyon, Vivo da 108 milyon adet satış gerçekleştirdi.