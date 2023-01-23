2022'de en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı
Analiz şirketinin sonuçlarına göre 2022'de en çok satan akıllı telefon markaları bir önceki yıla göre değişmeden aynı kaldı.
Her yıl istatistikler yayınlayan Canalys'e göre 2022'de en çok satan akıllı telefon markaları bir önceki yıla oranla değişmedi. İlk üçte halen Samsung, Apple ve Xiaomi yer alıyor.
EN ÇOK SATAN TELEFON MARKALARI
Akıllı telefon tarafında yapılan duyuruların sayısı artmakla beraber Samsung bu yılı başarılı kapattı. Öyle ki yayınlanan rapordaki rakamlara göre 264 milyon adet satış yapmayı başardı. Yüzde 22 oranında gerçekleşen bu satışları Apple, yüzde 19 yani 228 milyon ile takip ediyor.
Üçüncü sırada yer alan Xiaomi 156 milyon satış yaparken, Oppo 108 milyon, Vivo da 108 milyon adet satış gerçekleştirdi.
2022'de en çok satan akıllı telefon markaları 5G özellikli telefon 5G telefonlar akıllı telefon android telefon Android telefonlar Apple katlanabilir ekranlı telefon
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş adayını açık açık ilan etti!
- ‘Cumhurbaşkanı aday olamaz’ diyen AKP’liler
- Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki
- Çalışmayı düşünen EYT'liye kötü haber
- Erdoğan seçim için net tarih verdi
- İsveç Konsolosluğu çalışanları cama yazı astı
- Zafer Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçti!
- ‘Bu adım intihar olur’
- Kocaeli'de korkunç patlama
- ‘Çağlayan’ların işleri büyüyor