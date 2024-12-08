2024 yılının en kötü oyunları belli oldu! İşte yılın en kötüleri
Her yıl en iyi oyunlar listesi açıklanırken bir de oyunseverler tarafından beğenilmeyen ya da hayal kırıklığı yaratan oyunlar bulunuyor.
Her yıl yüzlerce oyun çıkıyor ve beğenilenler olduğu gibi büyük umutlar beslenen ancak beklentileri karşılamayan oyunlar bulunuyor. Oyuncuların değerlendirmesiyle MetaCritic'te 2024 yılının en kötü oyunları belirlendi. Buna göre listede şaşırtmayan oyunlar bulunuyor.
2024'ÜN EN KÖTÜ OYUNLARI HANGİLERİ?
Oyunseverlerin platform üzerinde verdiği puanlarla en kötü oyunlar belirlenmiş oldu. Yılın en kötü oyunları listesinde EA Sports FC 25 de bulunuyor. Ancak burada da bir tartışma var çünkü bazı oyunlara haksızlık yapıldığını düşünen oyuncular bulunuyor. Yine de en düşük puanları alan oyunlar şu şekilde oldu:
- Dustborn – Puan: 1.0
- Little Strays – Puan: 1.3
- Concord – Puan: 1.7
- Unknown 9: Awakening – Puan: 1.7
- Olympics Go! Paris 2024 – Puan: 1.8
- The Crush House – Puan: 1.9
- Capes – Puan: 2.3
- EA Sports FC 25 – Puan: 2.4
- Utopia City – Puan: 2.8
- Star Wars: Battlefront Classic Collection – Puan: 2.9
- Madden NFL 25 – Puan: 3.0
- Dragon Age: The Veilguard – Puan: 3.8
Etiketler: #oyun
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