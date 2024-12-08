2024 yılının en kötü oyunları belli oldu! İşte yılın en kötüleri

Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:10

Güncelleme: 08.12.2024 - 18:10

Her yıl yüzlerce oyun çıkıyor ve beğenilenler olduğu gibi büyük umutlar beslenen ancak beklentileri karşılamayan oyunlar bulunuyor. Oyuncuların değerlendirmesiyle MetaCritic'te 2024 yılının en kötü oyunları belirlendi. Buna göre listede şaşırtmayan oyunlar bulunuyor.

2024'ÜN EN KÖTÜ OYUNLARI HANGİLERİ?

Oyunseverlerin platform üzerinde verdiği puanlarla en kötü oyunlar belirlenmiş oldu. Yılın en kötü oyunları listesinde EA Sports FC 25 de bulunuyor. Ancak burada da bir tartışma var çünkü bazı oyunlara haksızlık yapıldığını düşünen oyuncular bulunuyor. Yine de en düşük puanları alan oyunlar şu şekilde oldu: