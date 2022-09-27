60 Megapiksel ön kamerasıyla fark yaratabilecek mi?
Akıllı telefon kameralarında megapiksel mücadelesi sürüyor. Söylentilere göre, Infinix, ön kamerada sınırları zorlayacak bir model üzerinde çalışıyor.
Infinix Zero Ultra 5G, kavisli OLED ekran, 180w hızlı şarj ve OIS özellikli 200MP kamera gibi etkileyici özelliklere sahip bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Şirket, 60MP selfie kameralı akıllı telefon üzerinde de çalışıyor.
Selfie kamerada ilk olacak: 60MP + OIS
Donanımhaber'in haberine göre 60 megapiksel ön kameralı başka akıllı telefonlar da var; Motorola’nın Edge 30 Ultra ve Edge 30 Pro modeli, Huawei nova 10 modeli de 60MP selfie kameraya sahip. Ancak Infinix’in Zero Ultra serisine ekleyeceği yeni telefonunda OIS özelliği de olacak. Şu anda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’in ön kamerası optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Infinix, ikisini bir arada sunan tek marka olacak.
Infinix’in en güçlü akıllı telefonu olacak Zero Ultra 5G, 5 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak. 60MP OIS selfie kamera ve kavisli OLED ekran dışında hakkında hiçbir şey bilmediğimiz gizemli telefonun da aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
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