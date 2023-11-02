Android 7 ve daha öncesi kullananlara Chrome desteği kesiliyor

Her uygulamada olduğu gibi eski sürümleri kullanan telefonlarda destek kesiliyor. Google Chrome'un da artık kullanılmaz olacağı telefonlar var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 18:49
Android 7 ve daha öncesi kullananlara Chrome desteği kesiliyor
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Google Chrome artık Android 7 bir diğer adıyla Nougat sürümünü kullanan telefonlarda çalışmayacak. Google'dan yapılan açıklamaya göre bu sürümü ve daha eski sürümleri kullanan telefon kullanıcıları yeni Chrome'u kullanamayacak.

ÇOK AZ TELEFONDA BU SÜRÜM YÜKLÜ

Yapılan açıklamaya göre Chrome 120 sürümü yakında yayınlanacak. Android 7.0 Nougat güncellemesine sahip olan telefonlarda bu güncellemeyi alamayacak. 

2016 yılında piyasaya sürülen Android 7.0 Nougat, pek çok yeniliği de beraberinde Android kullanıcılarına getirmişti. 

Şu anda piyasadaki pek çok Android cihaz bu sürümü kullanmıyor olsa da son rakamlar dünyadaki Android cihazların yüzde 2'sinin Android 7 sürümünü kullandığını gösteriyor.


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