14.12.2025 20:06:00
Haber Merkezi
Konuşmaları kaydedip yazıya dökebilen yapay zeka özellikli kulaklık tanıtıldı

Yeni tanıtılan kablosuz kulaklık epeyce akıllı özelliğe sahip. TicNote Pods dünyanın ilk yapay zeka destekli not alabilen kulaklığı olarak tanıtıldı.

Yeni tanıtılan kablosuz kulaklık, TicNote Pods, aslen dinlediği sesleri not alabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Yapay zeka bağlantılı kulaklığın söylenene göre 5 saat boyunca kayıt alabildiği ve bunları da nota dökebildiği belirtiliyor.

Cihazda 4G eSIM ve Shadow AI adlı sistemi sayesinde konuşmaları kaydediyor, senkronize ediyor ve bunları yazıya geçiriyor. Kulaklığın çevrimiçi toplantılarda, görüşmelerde ve röportajlarda kullanılabileceği belirtiliyor. 

Kulaklık yalnızca kendisiyle değil aynı zamanda kutusuyla da kayıt alabiliyor. 

Pek çok meslek grubu ve öğrenciler için oldukça faydalı görünen kulaklığın mikrofonu geliştirilirken pek çok simülasyon yapılmış ve en son haline getirilmiş. 

Kulaklık Kickstarter üzerinden 200 dolardan satışa çıktı.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Kablosuz kulaklık #akıllı kulaklık

