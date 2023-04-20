Apple odanın duvarını Mac'lere dönüştürecek patent aldı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 08:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 08:00

Apple, cihazlarına birçok yenilik getirebilecek oldukça ilginç özellikler için sık sık patent başvurusunda bulunuyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde AirPods modellere dokunmatik ekran gelebileceğini gösteren bir patent ortaya çıkmıştı.

Daha yeni şirketin masaüstü bilgisayarları iMac modellerini projeksiyon cihazına çevirebilecek bir özellik üzerinde çalıştığı fark edildi. Aslında birkaç yıl önce ortaya çıkan bu özellik, şimdi ABD Ticari Marka ve Patent Ofisi’nden patent almayı başardı.

iMAC'İN EKRANINI DUVARA YANSITMAK MÜMKÜN HALE GELEBİLİR

Webtekno'nun detaylarına yer verdiği patent başvurusunda görülen bu yenilik, temelinde kullanıcılarının ekranını diğer yüzeylere aktararak genişletmesini sağlamayı amaçlıyor. Yani eğer gerçek olursa, iMac’in ekranını duvar gibi yerlere yansıtarak büyütmek mümkün olacak.

Başvuruya göre Apple iMac modellerinin ekranını, farklı kısımlara yerleştirilen projektörler yoluyla bilgisayarın etrafındaki (arkası gibi) yüzeylere yansıtılmasını istiyor. Bu şekilde de görsel çıktılar için kullanılan alan genişletilerek kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatılması amaçlanıyor.

Ayrıca şirket, patent gelecekte çıkacak bir iMac modeli için gibi görünse de MacBook, karma gerçeklik gözlüğü ve diğer ürünlere de benzer özelliklerin entegre edilebileceğini de not ediyor.

Bunun dışında, iMac’in duvardaki görüntüye engel oluşturma ihtimaline karşı nasıl bir çözüm sunulacağı da önemli bir soru. Cam ya da farklı bir şeffaf yapı kullanılarak veya farklı bir yöntemle iMac’e görünmez bir hava verilmek istenebilir. Öte yandan görüntüyü engelleyen kısımların direkt olarak cihazın ekranından görüntülenebilme ihtimali de var.

Apple’ın çok fazla patent başvurusu yapıp bunların çok azını gerçeğe dönüştürmesinden dolayı bu özelliğin gerçek olup olmayacağını bilemiyoruz.