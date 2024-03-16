Apple yapay zekaya yaptığı yatırımı gizliyor! İşte yeni satın alım

Yayınlanma: 16.03.2024 - 12:25

Güncelleme: 16.03.2024 - 12:25

Apple yapay zeka tarafına yaptığı yatırımları güncelleyerek ve Kanada merkezli bir yapay zeka girişimi olan DarwinAI'ı satın aldı. Şirketin bu satın almayı duyurmaması ve sessizce satın alması, merakı arttıyor. Satın alma bedeli ve diğer ayrıntılara dair bir bilgi olmasa da yapay zeka girişiminin aslında değeri oldukça yüksek. Daha önce DarwinAI 2022 yılında 15 milyon dolarlık yatırım almıştı.

APPLE YAPAY ZEKAYA DAHA DA ODAKLANACAK

Öte yandan DarwinAI gelişmiş yapay zeka teknolojilerini küçültüp, onları hızlandırmasıyla biliniyor.

Ayrıca DarwinAI'ın Intel ve başka şirketlerle iş birliği yaptığı da söyleniyor.

Bu bilginin ortaya çıkması ise Apple'ın özellikle iPhone ve diğer cihazlarında daha önce de ortaya çıktığı gibi, yapay zeka kullanımının artacağını kanıtlıyor.