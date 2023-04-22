Apple'In bir türlü çözemediği ve en yaygın iOS 16 sorunları

Yayınlanma: 22.04.2023 - 08:15

Güncelleme: 22.04.2023 - 08:25

iOS 16 neredeyse kullanım ömrünün sonuna geldi. Apple’ın bu yaz iOS 17'yi tanıtması bekleniyor. Bununla birlikte, iOS 16’nın şimdiye kadar kullanımda olmasına rağmen, kullanıcılar iPhone işletim sisteminin en son sürümünde hala çok sayıda hata olmasından dolayı şikayet etmeyi sürdürüyorlar. Hatta kullanıcılar bundan bıkmış durumda bile denebilir.

"iOS HER GEÇEN GÜN DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR"

YouTuber Luke Miani'nin de belirttiği gibi: “iOS daha da kötüye gidiyor. Apple'ın mevcut cihazların performansını artırdığı ve hataları düzeltmeye odaklandığı o büyük iOS 12 güncellemesinden sonra, şirket mevcut hataları ele almadan yarım yamalak özellikler eklemeye başladı.”

Apple'ın macOS Monterey'de sorunsuz çalışan macOS Ventura'daki bildirim sistemiyle ilgili bir sorunu çözmesi neredeyse 6 ay sürdü.

Öte yandan iOS 16 ile Apple, eski hataları aynen bırakırken yenilerinin birikmesine de izin veriyor. Peki, yazılım hatalarla doluysa bir iPhone 14 Pro Max'e sahip olmanın ne anlamı var?

iPhone'larda meydana gelen en tuhaf sorunları öğrenmek için Twitter'da "iOS 16 hataları" terimini aramanız yeterli. Bunlar arasında ise en yaygın sorunlar şu şekilde:

En yaygın iOS 16 sorunları

Bazen iPhone 14 Pro ekranı tamamen kararıyor ve cihazın kilidini açamıyorsunuz. Telefonun titreşimini duyabiliyorsunuz ama kullanamıyorsunuz;

iMessage'daki Fotoğraflar sekmesi yanıt vermiyor;

Kullanıcılar bir FaceTime aramasını kabul edemiyor ya da arama iPhone kilitliyken yapılmışsa iPhone'larını kullanamıyor.

iPhone sahipleri ayrıca Dynamic Island(Dinamik Ada) görünmemesi gereken yerlerde görünmesinden ve Kilit Ekranı ile ilgili çeşitli hatalardan şikayetçi: Bozuk fotoğraflar, yanıt vermeyen widget'lar ve müzik çaların çok küçük ya da çok büyük olması gibi sorunlar ayyuka çıkmış durumda.

Her ne kadar iOS 17 çok büyük yeni özelliklere sahip olmayacak gibi görünse de, belki de Apple, kullanıcıların iPhone'larıyla daha iyi bir deneyim yaşayabilmeleri için daha fazla özellik yayınlamadan önce mevcut sorunları ele almak için biraz zaman ayırabilir