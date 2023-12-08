Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı ürünler sızdırıldı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:56

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:56

Yeni bir söylentiye göre, Apple'ın 2024 yılının ilk yarısına ilişkin ürün yol haritası sızdırıldı. Bloomberg'ten Mark Gurman, Apple'ın önümüzdeki aylar için yeni iPad Pro, iPad Air, M3 MacBook Air modelleri ve yeni aksesuarlar üzerinde çalıştığını iddia ediyor.

Chip'in Mark Gurman'dan aktardığı bilgilere göre, Apple'ın iki farklı boyutta iPad Pro ve iPad Air, yeni renklerde M3 MacBook Air, Magic Mouse ve Apple Pencil aksesuarları üzerinde çalışıyor. Bu ürünleri daha önce zaten duymuştuk, ancak Gurman birkaç bilgi ve piyasaya sürülme tarihleri hakkında bilgiler veriyor. Gurman'ın yeni ürün iddiaları şu şekilde:

iPad Pro

Mart ayı sonunda iPadOS 17.4 ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen iPad Pro'nun ana değişiklik olarak M3 işlemciye ve OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

iPad Air

Yeni iPad Pro ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen iPad Air'de ise ana değişiklik, seriye 12.9 inçlik bir modelin eklenmesi olacak. M3 artık Pro modeline özel olacağından Apple muhtemelen bu tablet için M2 çipini kullanacak.

Magic Keyboard ve Apple Pencil

Gurman, Apple'ın Magic Keyboard'u iyileştireceğini ve alüminyumdan daha sağlam bir çerçeveyle iPad'in bir dizüstü bilgisayara daha çok benzemesini sağlayacaklarını söylüyor. Ayrıca Apple Pencil'in yeni bir model ile üçüncü nesile geçeceği tahmin ediliyor. Her ikisi de USB-C ile gelecek.

M3 MacBook Air

Diğer bir iddia ise; Apple, yeni M3 MacBook Air modellerini Ocak veya Şubat ayında duyurabileceği ve satışların Mart ayında başlayabileceği yönünde. Cupertino, hem 13 inç hem de 15 inç modeller için MacBook'lara bir güncelleme hazırlıyor.

Gurman, Apple'ın tüm bu ürünleri duyurmak için Mart ayında bir etkinlik hazırlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya süreceği bir de Apple Vision Pro'su var. Şimdilik Apple bu cihazın 2024'ün başlarında piyasaya sürüleceğini söylüyor ve görünen o ki tüm bu ürünlerin de önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.