Aralık 2023'te en çok indirilen mobil uygulamalar ve oyunlar
Mobil tarafta 2023 yılının son ayında nasıl bir eğilim gösterdik? İşte en çok indirilen Google Play ve App Store uygulamaları ve oyunları:
Mobil oyunlar ve uygulamalar tarafında önceki aylara göre önemli bir değişim olmasa da dünyada en çok indirilen mobil uygulamalar ve oyunlar belli oldu. Buna göre Google Play Store ve App Store için ayrı ayrı liste yayınlandı.
Popüler uygulamaların daha da yükselişte olduğu görülüyor. Yıllardır en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan TikTok, iOS tarafında liderliği kaptırmamış. Meta ise Android tarafta ağırlığını koymuş.
Oyun tarafında ise liste önceki aylar ve aynı ayın geçen yılki verilerine göre oldukça farklı.
Buna göre App Store tarafında en popüler ilk beş uygulama şu şekilde:
- TikTok
- CapCut
- Temu
- Threads
- YouTube
Google Play Store için en çok indirilen beş uygulama:
- TikTok
- Telegram
Totalde ise en çok indirilen 5 uygulama şu şekilde:
- Instagram- 54 milyon
- TikTok- 47 milyon
- Facebook- 39 milyon
- WhatsApp- 38 milyon
- CapCut- 28 milyon
Aralık 2023'te en çok indirilen oyunlar ise şu şekilde oldu:
App Store
- Fall Guys
- Outlets Rush
- GTA: San Andreas
- Eggy Party
- Subway Surfers
Google Play Store
- Subway Surfers
- Roblox
- Block Blast!
- Spider Fighting
- Build A Queen
Totalde ise en çok indirilen 5 mobil oyun şu şekilde:
- Subway Surfers
- Roblox
- Block Blast!
- Outlets Rush
- 8 Ball Pool
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