Aralık 2023'te en çok indirilen mobil uygulamalar ve oyunlar

Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:59

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:59

Mobil oyunlar ve uygulamalar tarafında önceki aylara göre önemli bir değişim olmasa da dünyada en çok indirilen mobil uygulamalar ve oyunlar belli oldu. Buna göre Google Play Store ve App Store için ayrı ayrı liste yayınlandı.

Popüler uygulamaların daha da yükselişte olduğu görülüyor. Yıllardır en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan TikTok, iOS tarafında liderliği kaptırmamış. Meta ise Android tarafta ağırlığını koymuş.

Oyun tarafında ise liste önceki aylar ve aynı ayın geçen yılki verilerine göre oldukça farklı.

Buna göre App Store tarafında en popüler ilk beş uygulama şu şekilde:

TikTok CapCut Temu Threads YouTube

Google Play Store için en çok indirilen beş uygulama:

Instagram Facebook WhatsApp TikTok Telegram

Totalde ise en çok indirilen 5 uygulama şu şekilde:

Instagram- 54 milyon TikTok- 47 milyon Facebook- 39 milyon WhatsApp- 38 milyon CapCut- 28 milyon

Aralık 2023'te en çok indirilen oyunlar ise şu şekilde oldu:

App Store

Fall Guys Outlets Rush GTA: San Andreas Eggy Party Subway Surfers

Google Play Store

Subway Surfers Roblox Block Blast! Spider Fighting Build A Queen

Totalde ise en çok indirilen 5 mobil oyun şu şekilde: