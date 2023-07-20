Atomic Heart için eklenti paketi yolda: Annihilation Instinct

Mundfish tarafından bu karşımıza Atomic Heart olarak çıkan oyun için yeni bir ek paket geliyor. Annihilation Instinct adı verilen ek paket için detaylar:

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:29
Atomic Heart için eklenti paketi yolda: Annihilation Instinct
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Genel anlamda yayınlandığı günden bu yana beğenilen Atomic Heart için yeni bir ek paket geleceği zaten biliniyordu. Ana oyun çıktıktan bir süre sonra duyurulan ek paket, daha farklı karakterleriyle ilginç görünüyor. Bildiğiniz gibi ana oyunda kadın ve erkek robotlar yer alıyordu ve envai çeşit 'katil küçük' robot ile kapışıyordunuz.

HİKAYE DEVAM EDECEK

Annihilation Instinct ile oyunculara yeni silahlar, yeni bölgeler, yeni düşmanlar ve çok daha fazlası sunulacak. Oyunculara 2 Ağustos'ta sunulması beklenen bu içerik, oyunun ana hikayesini de devam ettirmeyi hedefliyor.

Ana oyundan hatırlayacağınız CHAR-les ise çok daha fazla yetenekle donatılacak. CHAR-les, temelde P-3’e entegre edilmiş akıllı bir sistem. Bu sistem tıpkı bilinçli bir insan gibi ana karakterimize görevlerde yardımcı olduğu gibi yaşanan olayları da atlatıyordu. Karakterimizin elinden çıkan sistem bir dokunaç gibi görünüyor olsa da oldukça faydalı 'akıllı bir eldiven'.

Oyunun ek paketinin Türkiye fiyatı henüz belli değil ancak yurt dışında 40 dolardan satışa çıkması planlanıyor.

 


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