Bazı Macbook’lar kullanılamaz hale geldi
Apple'ın Evrensel Kontrol gibi yenilikleri içeren macOS 12.3 güncellemesi bazı Macbook'lar da sorun çıkararak kullanılamaz hale getirdi.
Evrensel Kontrol gibi yeniliklere sahip olan macOS 12.3 güncellemesi bazı Macbook'ların kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Shift Delete'in haberine göre, Apple geçtiğimiz günlerde Evrensel Kontrol gibi büyük yenilikler getirerek İOS, İpadOs ve macOs güncellemelerini yayımladı.
EVRENSEL KONTROL NEDİR?
Evrensel Kontrol özelliği, Mac üzerinden iPad’i kontrol edebilme ve İpad için harici bir klavye ve fareye ihtiyaç olmamasını içeriyor. Bu özellikle birlikte iki cihaz arasında dosya aktarımı da mümkün
ANAKARTI DEĞİŞEN MACBOOK'LAR MACOS 12.3 YÜKLERKEN BOZULUYOR
Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, çeşitli forumlarda ve Reddit’te Macbook Pro’larının kullanılamaz hale geldiğine dair konular açmaya başladı. A
pple’dan konu hakkında açıklama gelmedi, ancak sorundan etkilenen cihazların parça değişimi yapılan özellikle anakartı değişen Macbook’lar olduğu ortaya çıktı.
Apple Developer Forums’daki konuya göre, kullanıcılar değiştirilmiş bir anakarta sahip olan Macbook Pro’ya güncellemeyi yüklemeye çalıştığında iki sonuç ortaya çıkıyor: Yükseltme başarısız oluyor veya bilgisayar kurtarma moduna giriyor. Ancak yeniden yükseltme denenirse iBoot FW sürücüsü bozuluyor.
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