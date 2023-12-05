Beğenilmedi derken; Starfield'ın 12 milyonu geçtiği açıklandı

Uzay macerası Starfield, Bethesda'nın en beğenilmeyen oyunu olmuştu ancak 12 milyon oyuncuyu aştığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:25
Beğenilmedi derken; Starfield'ın 12 milyonu geçtiği açıklandı
Abone Ol google-news

Bethesda imzalı Starfield yılın en çok beklenen oyunları arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Çıktıktan kısa bir süre sonra en çok eleştirilen ve beğenilmeyen oyunlar arasında yer alan Starfield için yeni veriler yayınlandı.

Yeni açıklandığı kadarıyla Starfield, 12 milyon oyuncuyu geçti.

Xbox CEO'su Phil Spencer'ın bir röportajda ilgili soruya verdiği yanıtta, Starfield'ın oyuncu sayısının dışında Xbox tarafında en çok oynanan ilk 10 oyun arasında yer aldığını da söyledi.

Oyun Golden Joystic 2023 Ödülleri'nde yılın Xbox Oyunu ödülünü kazanmayı başarmıştı.

Starfield'ın bir diğer Bethesda oyunu olan Skyrim kadar uzun ömürlü olup olmadığı sorulduğunda Spencer, amaçlarının bu olduğunu, hatta bu uğurda topluluğa kendi içeriklerini oluşturabilmeleri için mod araçlarını da sunacaklarını duyurduklarının altını çizdi.

Bu adımlar ışığında Starfield'ın en az Skyrim kadar uzun ömürlü ve milyonlarca aktif oyuncuya sahip olması isteniyor ve bekleniyor.


Bethesda Starfield Starfield Starfield fragman Starfield romantik ilişkiler Starfield sistem gereksinimleri

İlgili Haberler

Yılın oyunu deniyordu; Starfield'dan beklenmeyen sonuç

Yılın oyunu deniyordu; Starfield'dan beklenmeyen sonuç
Starfield için Star Wars Mandalorian modu yayınlandı

Starfield için Star Wars Mandalorian modu yayınlandı
Starfield artık GeForce NOW ve GAME+ için de çıktı

Starfield artık GeForce NOW ve GAME+ için de çıktı

En Çok Okunan Haberler