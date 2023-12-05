Beğenilmedi derken; Starfield'ın 12 milyonu geçtiği açıklandı

Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:25

Güncelleme: 05.12.2023 - 14:25

Bethesda imzalı Starfield yılın en çok beklenen oyunları arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Çıktıktan kısa bir süre sonra en çok eleştirilen ve beğenilmeyen oyunlar arasında yer alan Starfield için yeni veriler yayınlandı.

Yeni açıklandığı kadarıyla Starfield, 12 milyon oyuncuyu geçti.

Xbox CEO'su Phil Spencer'ın bir röportajda ilgili soruya verdiği yanıtta, Starfield'ın oyuncu sayısının dışında Xbox tarafında en çok oynanan ilk 10 oyun arasında yer aldığını da söyledi.

Oyun Golden Joystic 2023 Ödülleri'nde yılın Xbox Oyunu ödülünü kazanmayı başarmıştı.

Starfield'ın bir diğer Bethesda oyunu olan Skyrim kadar uzun ömürlü olup olmadığı sorulduğunda Spencer, amaçlarının bu olduğunu, hatta bu uğurda topluluğa kendi içeriklerini oluşturabilmeleri için mod araçlarını da sunacaklarını duyurduklarının altını çizdi.

Bu adımlar ışığında Starfield'ın en az Skyrim kadar uzun ömürlü ve milyonlarca aktif oyuncuya sahip olması isteniyor ve bekleniyor.