Bilgisayar ve Video Oyunları Müzesi büyük ilgi görüyor

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 11:12

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 11:53

Müze yöneticilerinden Mariusz Murawski, müzeyi video oyunları, retro konsollar ve bilgisayarlara olan tutkuları nedeniyle açtıklarını söyledi.

Murawski, eski oyunlara birçok kişinin "hayranlık" derecesinde meraklı olduğunu belirterek, müzenin 3 yıldır açık olduğunu ancak 15 yıldır bu hobiye sahip kişilerle buluşmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Müzeyi açmanın ticari bir fikir olmadığını ifade eden Murawski, "Bu müzede bulunan konsol bilgisayar ve oyunların tamamı çalışıyor. Bunları bir araya getirmek ve meraklılarıyla buluşturmak için çok çalıştık ve bu yıllar aldı. Burası tamamen interaktif bir müze. Bilet aldığınız zaman günün tamamını oyun oynayarak istediğiniz cihazın başında geçirebiliyorsunuz." diye konuştu.

Murawski, onlarca bilgisayar ve konsolun yüzlerce oyunla bir arada bulunduğu müzede ziyaretçilere vakit geçirdikleri sürede oyunların tarihi ve oynanışı gibi konularda bilgi verildiğini anlattı.

90'LAR GİBİ HİSSETTİRİYOR

1980'li yıllarda doğduğunu ve çocukluğunu 1990'larda geçirdiğini belirten Murawski, "O yılları tabii ki özlüyoruz. Nintendo ile başlayan bir süreç ama o dönem Polonya'da Nintendo belirli sebeplerle bulunamıyordu. Bizdeki ismi Pegasus olarak belirlenmişti. Pegasus ile başlayan Sega, PlayStation gibi konsollarla devam eden bir süreç." dedi.

Murawski, müzenin haftanın 6 günü oyunseverlerin ve nostalji meraklılarının ziyaretine açık olduğunu dile getirerek, "Burada her şey 1990'lar gibi hissettiriyor. Bu, sadece benim işimde böyle değil. Evimde, odamda, her yerde bu his var. Şu anda dijital olarak birçok oyun oynanıyor ancak bence herkes video oyunlarının nereden geldiğini, kökenlerini bilmeli." diye konuştu.

Gün içinde bir modern oyunun yanı sıra bir nostaljik oyuna mutlaka vakit ayırdığını anlatan Murawski, "Yeni oyunlardan birinin ardından Mario ya da Zelda gibi bir oyun oynayınca bu noktaya nerelerden geldiğimizi görebiliyoruz. Şimdi dijital oyunlar alınabiliyor ama dijital kopyalar bir yana gerçek bir programı, oyunu ya da bir cihazı elinde hissetmek bambaşka. Kutuyu hissetmek, talimatları okumak… Bu gerçekten bambaşka bir macera." ifadelerini kullandı.

Murawski, ülkeye gelen turistlerin eski şehir merkezi, saray, kilise gibi birçok yeri halihazırda gezebildiğini ancak "Bilgisayar ve Video Oyunları Müzesi"nin de ilgi görmesinin kendisini çok mutlu edeceğini söyledi.

Müzede düzenlenen etkinlikler kapsamında her ay bir defa tüm koleksiyonerlerin bir araya geldiğini belirten Murawski, "Binlerce dolar para verip oyunlar almak tabii ki en doğal hakkınız ancak bizim ayda bir düzenlediğimiz etkinlikte binlerce oyun, konsol meraklısı yüzlerce insan bir araya getiriliyor. Dürüst satıcıların buluştuğu ve hatta takasların da yapıldığı bir etkinliğe müze olarak öncülük ediyoruz." dedi.

Murawski, oyunseverlerin, konsol meraklılarının ve nostalji isteyenlerin müzeyi mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.