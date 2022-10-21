Bilim insanlarına göre unutmayı yavaşlatmak mümkün

21 Ekim 2022 Cuma, 09:59

Iowa Eyalet Üniversitesinde çalışan psikoloji profesörü Shana Carpenter, ister bir sınavdan yüksek puan almaya çalışın, ister yeni bir hobi edinmeye; başarının anahtarının iki stratejiyi birleştirmek olduğunu söylüyor. Bu iki strateji ise aralık koyma ve hatırlama uygulaması şeklinde belirtiliyor.

ÖĞRENMEDE ÇARPICI İYİLEŞME

Carpenter, Nature Reviews Psychology bülteninde yayımlanan ve öğrenme üzerine 100 yıldan uzun süredir yürütülmüş çalışmaların incelendiği bir makalenin baş yazarı.

“Aralık koyma ve geri alma uygulamasının ne kadar faydalı olduğu laboratuvarlarda, sınıflarda, iş yerlerinde tekrar tekrar yapılan çalışmalarla onaylanmış durumda” diyor. “Fakat bu araştırmayı sergilememizin nedeni, bu iki yöntemin tamamen farkına varılmış olmaması. Eğer sürekli kullanılsalardı, öğrenmede çarpıcı iyileşmeler olduğunu görürdük.”

Populer Science Türkiye'deki makaleye göre Carpenter ve eş yazarları, makalede aralık koymayı zamanla küçük dozlar halinde öğrenme stratejisi şeklinde tanımlıyor. Bu yöntem, bir sınavdan önce her şeyi öğrenmeye çalışmanın tam tersi. Carpenter, uygulama dönemleri arasında ne kadar zaman konulması gerektiğiyle ilgili evrensel bir kural bulunmadığını belirtiyor. Fakat araştırmacılar, öğrenilen şeylerin hepsini değil ama bir kısmını unuttuktan sonra yeniden öğrenmenin etkili olduğunu gösteriyor.

Hatırlama uygulaması ise daha önce öğrenilen şeyi hatırlamaya çalışmayı kapsıyor. Flaş kartlar, uygulama testleri ve açık uçlu yazılı soruları gibi pek çok biçime sahip olup, öğrenen kişilerin neyi bildiğini ve neyi bilmediğini anlamasına yardımcı oluyor.