Bu sefer de iPhone kamerası bozuldu!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 18:31

Güncelleme: 07.01.2025 - 18:31

Apple'ın farklı iOS 18 sürümleri özellikle bazı modellerde sorun çıkartmıştı. İlk yayınlandığı günden bu yana bazı sorunlar bildirilen sürümün son versiyonunda kamera sorunları bildirilmeye başlandı. Bazı iPhone sahipleri iOS 18.2'yi indirdikten sonra kamerasında bozulma olduğunu raporlamaya başladı.

iOS 18.2.1'DE KAMERA SORUNU

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar kameranın açılmasını ya da çalışmasını engelleyen bir hata ile karşılaşıyor. Reddit'te bir iPhone kullanıcısı şikayeti başlatmış ve benzer sorunlar yaşayan diğer kullanıcılar da gönderi altına yorumlar yazmıştı.

Konu başlığında, kullanıcının iOS 18.2 güncellemesini yükledikten sonra kamerasının çalışmayı reddettiğine dair hata aldığı yazıyor. Kullanıcı kamerayı açmaya çalıştığında bazen siyah bir ekran çıkıyor karşısına ve birkaç kez kamera uygulamasını kapatıp açınca sorun düzeliyor. Bunun yanı sıra söylediğine göre bazen flaş ışığı çalışmıyor bazense eylem düğmesi.

Sorunun farklı kullanıcılarda ortaya çıkması ve bunun raporlanmasının ardından Apple'ın iOS 18.2.1 güncellemesiyle sorun üzerinde çalıştığı iddia edildi.