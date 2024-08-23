Cansız varlık, oyun oynayabiliyor! Peki ama nasıl?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 20:04

Güncelleme: 23.08.2024 - 20:04

Araştırma çok basit malzemelerin bile canlı sistemler ya da yapay zeka gibi uyarlanabilir davranışlar gösterebileceğini öneriyor. Yumuşak ve esnek bir malzeme olan hidrojele Pong oyununu öğreten bilim insanları, bu sayede malzemenin hafızası olduğunu da gösteriyor.

Hareketsiz ve cansız olan bu malzeme, nesneleri anlama biçimimizi de değiştirebilir.

Reading Üniversitesinden çalışmayı yöneten Yoshikatsu Hayashi, keşfin öğrenebilen ve çevresine uyum sağlayabilen yeni tür akıllı malzemelerin geliştirilmesi için heyecan verici olduğunu söylüyor.

İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖZLEMLENDİ

Hidrojeldeki öğrenme olarak yorumlanan becerinin malzemede yüklü olan parçacıkların hareketinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Cell Reports Physical Science'ta yayınlanan çalışmada aynı zamanda hidrojellerin sadece Pong oynayabildikleri değil, zamanla bu oyunda daha iyi hale gelebildikleri de gösteriliyor.

Daha önceki çalışmalarda kaba yerleştirilen beyin hücrelerinin elektriksel olarak uyarıldıkları zaman Pong oynamayı öğrendikleri bulunmuştu.

Çalışmanın arkasındaki ekip yakın zamanda farklı bir hidrojel malzemesinin kalp piliyle, ritimli çalışacak şekilde nasıl yapılabileceğini gösterdikleri başka makale yayınladı. Bu, canlı bir hücre dışında bir mazleme ile yapılmış ilk seferdi.