ChatGPT, pazardaki üstünlüğünü kaybetmeye başladı

Yapay zeka savaşları şirketler arasında devam ederken, SensorTower yeni bir rapor açıkladı. Raporda, ChatGPT'nin pazar payının ilk kez yüzde 50'nin altına düştüğü aktarıldı. Mayıs ayı itibarıyla ChatGPT'nin yüzde 46'lık bir paya sahip olduğu, Google Gemini'nin yüzde 28 ve Anthropic'in Claude'unun yüzde 10 ile ardından geldiği belirtiliyor.

Rapora göre, kodlama ve derin araştırma yeteneklerine olan talebin daha yüksek olduğu ABD de dahil olmak üzere bazı ülkelerde Claude'un güçlü büyümesi, ChatGPT'nin pazar payını olumsuz olarak etkiledi. OpenAI'nin şubat ayıının sonlarında ABD ile çalışmak için anlaşma imzalamasının ardından daha fazla kullanıcı ChatGPT'den ayrılarak alternatif araçlara yönelmeye başladı.

Sonuç olarak, Mayıs 2026 itibarıyla Claude'un ABD'deki pazar payı, Aralık 2025'teki yüzde 5'lik paydan yaklaşık yüzde 14'e kadar yükseldi. ABD'de, OpenAI'nin ABD hükümetiyle yaptığı anlaşmanın ardından ChatGPT'yi terk edenlerin oranı yüzde 200 arttı. Birçok kullanıcı buradan Claude'a geçmişti.

SensorTower'ın daha önce aktardığına göre ChatGPT, kısa bir süre önce 1 milyar küresel aylık aktif uygulama kullanıcısını aşmıştı. Hatta buna en hızlı ulaşan uygulama olduğu da özellikle vurgulanmıştı. ChatGPT, tanıtılmasından yaklaşık üç yıl sonra, mayısta 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşarak Google Maps, TikTok, Instagram ve YouTube gibi uygulamaların hızını geride bırakmayı başarmıştı.