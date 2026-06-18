Epic Games, Unreal Engine 5.8'i tanıttı

Epic Games'in Araştırma ve Geliştirme departmanının kıdemli yöneticisi Michael Lentine tarafından State of Unreal etkinliğinde tanıtıldı. Unreal Engine 5.8 geliştiriciler tarafından hemen kullanılabilir durumda.

Gösterilen bir örnekte, ekranın bir yarısında Unreal Engine çalışırken, ekranın diğer tarafında Claude sohbet kutusu açıktı. Ardından kullanıcı Claude'a talimatlar vererek, LLM'nin boş bir odada mobilya üretmesini ve değiştirmesi komutunu verdi.

Öte yandan bunun tamamen kontrolü yapay zekaya devretmek olmadığının altını çizen Lentine sunum sırasında: ''Geliştirici olarak kontrol sizde olacak. Sunumda ayrıca el ile üretilmiş çalışma ve yapay zeka üretimi kombinasyonuyla oluşturulmuş bir şehir manzarası da gösterildi.

Etkinlikte onlarca örnek gösterilirken, özellikle burada üretilen şeylerin tamamen elle inşa edilmesinin aylar süreceği ancak bu araçlar sayesinde çok daha kısa sürede başarılı sonuçlar elde edilebileceği vurgulandı.

Bu etkinlikteki sunumlar henüz tam anlamıyla test edilmediği için aracın gerçekten nasıl çalıştığına yönelik soru işaretleri var ancak oyun geliştirmede yapay zeka üretimi ile elle yapılan projeler arasındaki çizgi giderek soluklaşmaya başlıyor.