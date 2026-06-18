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Trump açıklama yaptı: 'Apple ve Intel anlaştı'

Trump açıklama yaptı: 'Apple ve Intel anlaştı'

18.06.2026 17:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Trump açıklama yaptı: 'Apple ve Intel anlaştı'

Apple ve Intel ABD'de işlemci üretmek üzere anlaştı.
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ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Intel'ın ve Apple'ın ABD'de işlemci üreteceğini duyurdu. Daha önce defalarca kez iddia nezdinde kalan söylentiler, bu sefer doğrulanmış oldu.

Peki bu ne anlama geliyor?

Apple, Mac'lerde yine de Intel işlemci kullanmayacak kendi işlemcisini kullanmaya devam edecek ancak bu işbirliği ile Apple tarafından tasarlanan çipler, Intel tarafından ABD'de üretilecek.

Aktarılana göre Apple, Intel tarafından üretilen çipleri en erken 2027 ya da 2028 yılında iPhone, iPad ve Mac gibi cihazlarda kullanacak.

İlgili Konular: #apple #Donald Trump #çip #Intel

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