ChatGPT, Unreal Engine kullanarak oyunu dönüştürdü

15 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

Son günlerde tüm teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT, yapabildiklerinin sınırı olmadığını kısmen kanıtlamıştı. Yapay zeka, en karmaşık yazılım problemlerinden bazılarını bile çözmeyi başarmış, istenilen dilde sıfırdan uygulama yazabileceğini de göstermişti.

ChatGPT’nin yeteneklerini daha da öteye taşıyan bir konspet paylaşıldı. Oyun geliştiricileri için sunucu hizmetleri sunan Beamable, ChatGPT ile sıfırdan, Unreal Engine ile ve tek satır kod yazmadan çok oyunculu bir oyun geliştirilmesini sağlayacak bir deneme yaptı.

TEK KİŞİLİK OYUNU ÇOK OYUNCULU YAPMAYI BAŞARDI

ChatGPT’ye Unreal Engine’deki ‘Blueprint’ sistemini ve Beamable’ın API’larını öğreten ekip, ardından yapay zeka ile oyun oluşturmanın ilk adımlarını attı. ChatGPT, Unreal Engine’de kod yazmadan pek çok sistemi oluşturmanızı sağlayan Blueprint’te taslakları oluşturmaya başladı.

Webtekno'nun haberi göre söz konusu taslaklar, oyunun çok oyunculu olmasını sağlamak için Beamable servislerine bağlanmasını sağlıyordu. yapay zeka tarafından oluşturulan Blueprint çalıştı ve oyuncu, Beamable’ın sunucularına bağlanmayı başardı. Bu süreçte gerçek bir kişi tarafından yapılan tek şey, Beamable hakkında yapay zekaya bilgi sunmak ve çıktıyı olduğu gibi yapıştırmak idi.

Eğer bir tek oyunculu oyununuz varsa ve bunu çok oyunculu oyuna çevirmek istiyorsanız, geliştirme aşamasında Beamable'a herhangi bir ücret ödemiyorsunuz (API istek sayısı 100 bin altında olduğu sürece). Fakat oyunu yayınladıktan sonra, API'a sunduğunuz isteğe göre değişken oranda ücret ödeyeceksiniz. Dolayısı ile Beamable, söz konusu denemeyi yaparken aslında bir anlamda kendisi için yeni bir hizmet dalı oluşturmuş oldu.

Normalde çok oyunculu oyunların geliştirme süreci, özellikle tek başınıza çalışıyorsanız oldukça zorlu olabiliyor. Oyunun sunucuya bağlanmasını ve sunucuda yapılacak işlemleri tek tek manuel olarak belirlemeniz ya da üçüncü parti bir platformdan yardım almanız gerekiyor. ChatGPT, bu yükü üzerinizden alabileceğini de böylelikle kanıtladı.

Öte yandan ChatGPT, 2021 yılına kadar olan tüm bilgilerden faydalandığından Unreal Engine’in Blueprint sistemine de hakim durumda. Dolayısıyla Unreal Engine’de aklınızda bir sistem fikri varsa, bota fikrinizi sunarak size gerekli Blueprint’i oluşturmanızda yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.