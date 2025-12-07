Son dönemde en çok satan akıllı telefonlar

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu yılın üçüncü çeyreğinde en çok satan telefon ilginç bir şekilde iPhone 16 oldu.

Yılın farklı dönemlerinde aldığı verileri derleyen ve yayınlayan Counterpoint Research, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan telefonları açıkladı. Buna göre geçen yıl çıkan iPhone 16 en çok satan akıllı telefon olmuş. 

Listede dördüncü sıraya kadar iPhone 16'lar yer alıyor. Sırasıyla iPhone 16'dan sonra iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16e modelleri yer alıyor. 

En çok satan telefonlar arasında dokuzuncuya kadar Samsung'un Galaxy modelleri yer alıyor. Beşinci Galaxy A16 sonrasında sırasıyla Galaxy A06, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy A16 yer alıyor. 

Listenin en sonunda yer alan iPhone 17 Pro Max'in dördüncü çeyrekte daha yukarıda bir sırada yer alması bekleniyor. 

Dünya sıralamasında ise Apple ve Samsung tüm akıllı telefon satışlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

