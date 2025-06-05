ChatGPT'ye yeni özellikler getirildi

ChatGPT için yeni özellikler getirildi. Sohbet robotuna bulut entegrasyonu, kayıt modu ve derin araştırma özellikleri eklendi. Toplantı kayıtlarını yazıya dökebilen ChatGPT, kurumsal verileri de analiz edebiliyor.

CHATGPT İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

ChatGPT bu özelliklere ek olarak artık Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box ve SharePoint gibi farklı platformlarla da entegre oluyor. Entegre olan platformlar ise kullanıcının abonelik planına göre değişiklik gösteriyor.

Kayıt modu olarak adlandırılan yeni özellik ile kullanıcılar toplantı ve diğer görüşmeleri kaydedebiliyor. Daha sonra ise yazılı nota dönüştürebiliyor. Bu bir nevi toplantı özetlerini organize hale getirmiş oluyor.

Derin arama özelliğinde ise kullanıcılar kurum içi belgeleri, internet verileriyle birleştirerek, ayrıntılı raporlar oluşturabiliyor.