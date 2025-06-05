Cumhuriyet Gazetesi Logo
ChatGPT'ye yeni özellikler getirildi

ChatGPT'ye yeni özellikler getirildi

5.06.2025 17:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ChatGPT'ye yeni özellikler getirildi

ChatGPT için bazı yeni özellikler getirildi. Bu özellikler daha çok kurumsal müşteriler için oluyor.

ChatGPT için yeni özellikler getirildi. Sohbet robotuna bulut entegrasyonu, kayıt modu ve derin araştırma özellikleri eklendi. Toplantı kayıtlarını yazıya dökebilen ChatGPT, kurumsal verileri de analiz edebiliyor.

CHATGPT İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

ChatGPT bu özelliklere ek olarak artık Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box ve SharePoint gibi farklı platformlarla da entegre oluyor. Entegre olan platformlar ise kullanıcının abonelik planına göre değişiklik gösteriyor.

Kayıt modu olarak adlandırılan yeni özellik ile kullanıcılar toplantı ve diğer görüşmeleri kaydedebiliyor. Daha sonra ise yazılı nota dönüştürebiliyor. Bu bir nevi toplantı özetlerini organize hale getirmiş oluyor.

Derin arama özelliğinde ise kullanıcılar kurum içi belgeleri, internet verileriyle birleştirerek, ayrıntılı raporlar oluşturabiliyor.

İlgili Konular: #ChatGPT #Yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT #ChatGPT sohbet botu

İlgili Haberler

ChatGPT'ye kibar olmanın maliyeti onlarca milyon dolar
ChatGPT'ye kibar olmanın maliyeti onlarca milyon dolar Yapay zeka robotlarına kibar bir dille isteklerde bulunan kişiler, şirketlere milyonlarca dolarlık yük bindiriyor. Peki neden?
ChatGPT ile alışveriş yapmak mümkün hale geliyor
ChatGPT ile alışveriş yapmak mümkün hale geliyor ChatGPT'nin farklı alanlarda kullanımı artarken, bu sefer de aramalarda artık ürün tavsiyeleri de gösterilmeye başlandı.
ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne reklam gelebilir
ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne reklam gelebilir Ücretsiz hizmet veren platformlar için yeni yeni reklam haberleri gelmeye devam ediyor. ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne reklam ekleneceği iddia edildi.