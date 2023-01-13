Çin, 2023'te 60'tan fazla uzay aracı fırlatmayı planlıyor

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:00

Uzun Yürüyüş-2F ve Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketleri, düzenli olarak faaliyette olan ve uygulama ile geliştirme çalışmalarının ilk aşamasına giren Çin'in uzay istasyonunun işletilmesi için görev yapacak.

2023 yılında, Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketinin yeni değiştirilmiş bir versiyonunun ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Sıvı oksijen ve kerosenden yapılmış sıvı yakıtla çalışan Uzun Yürüyüş-6, Çin'in toksik ve çevreyi kirletmeyen yakıt kullanan ilk taşıyıcı roketi.

PR-1 ise şu anda Çin'in en büyük katı yakıtlı roketi. Geçen Temmuz ayında PR-1, altı uyduyu önceden ayarlanmış yörüngelerine başarıyla gönderdi. PR-2'nin ise 2023'ün ilk yarısında kullanılmaya başlanması bekleniyor. 2023'te Çin, Ay keşif ve gezegen keşif projelerini desteklemeye devam edecek ve Ay keşif aracı Chang'e-7, Mars keşif aracı Tianwen-2 ve diğer modellerin geliştirilmesine devam edecek.

MAĞARALARDA SU ARAYACAK

3 Ocak, Chang'e-4 Ay keşif aracının Ay'a inişinin dördüncü yıldönümü. Chang'e-4, halen Ay'ın uzak tarafına başarılı bir yumuşak iniş yapan ve keşif görevleri gerçekleştiren tek Ay görevi. Ay gezgini Yutu-2, ya da diğer adıyla Yeşim Tavşanı-2 de iyi durumda ve 3 Ocak itibarıyla ayın uzak tarafında 1.455 metre yol kat etti.

Chang'e-6, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayıp 2025 civarında Dünya'ya geri getirecek şekilde ayarlandı. Başarılı olursa, insanlık ilk kez böyle bir görevi başarmış olacak. Chang'e-7, Ay'ın Güney Kutbu'na inecek ve oradaki mağaralarda su arayacak.