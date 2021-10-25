Çin, uzay çöpünü toplama teknolojisini test edecek uyduyu fırlattı

‘Shijian-21’ uydusu, uzay çöpünü toplama ve imha etme teknolojisini test etme amacıyla Dünya yörüngesine fırlatıldı. Uydu, eski roket kalıntıları da dahil olmak üzere uzay çöpünü yörüngeden çıkarma deneylerini gerçekleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 10:38
Çin, uzay çöpünü toplama teknolojisini test edecek uyduyu fırlattı
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Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknolojisi Kuruluşu,  ‘Shijian-21’ adlı  uyduyu uzay çöpünü toplama ve imha etme teknolojisini test etme amacıyla Dünya yörüngesine başarıyla fırlatıldığını paylaştı.

Uydunun taşındığı Long March 3B roketinin, Çin’in güneybatısındaki Sichuan bölgesindeki Xichang uzay üssünden yerel saatle 9.27’de (TSİ 04.27) fırlatıldığı açıklandı.

YEDİ BİN TONU GEÇEN UZAY ÇÖPÜ

Daha önce Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Dünya yörüngesinde toplam ağırlığı 7 bin tonu geçen uzay çöpünün bulunduğunu bildirmişti.

Uydu, eski uzay aracı ve roket kalıntıları da dahil olmak üzere uzay çöpünü Dünya yörüngesinden çıkarma deneylerini gerçekleştirecek.


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