Samsung Galaxy A14'ün basın görselleri ortaya çıktı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 07:20

Samsung'un Exynos 1330 işlemcisinden gücünü alması beklenen Samsung Galaxy A14'ün yeni görsellere paylaşıldı. Telefonun ince ve köşeli bir tasarıma sahip olduğu görülüyorken, üçlü ve dikey şekilde konumlandırılan üç kamerası bulunuyor. Serinin bir önceki telefonunu geçen yılın aralık ayında tanıtan Samsung, bu yıl da aralık ayında A14'ü tanıtmış olacak.

SAMSUNG'UN YENİ TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A14 modeli, Infinity-U olarak adlandırılan 6.8 inç boyutunda ve Full HD Plus çözünürlüğe sahip bir LCD ekran ile gelebilir. Sızdırılan görsellere göre telefonun sağ kısmında ses seviyesi düğmesi ve parmak izi tarayıcısı olarak da kullanılabilen bir güç düğmesi bulunurken, sol çerçevede ise SIM kart yuvası yer alacak.

Galaxy A14 5G, iki adet 2,4 GHz performans, altı adet 2 GHz güç tasarrufu çekirdeği ve ARM Mali-G68 grafik birimi ile donatılan Exynos 1330 işlemcisinden güç alacağı aktarılırken, öte yandan kamera tarafnıda 50 Megapiksel birincil arka kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı belirtildi.

Akıllı telefonun13 Megapiksel ön kamerası olacak. 4GB RAM ile tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A14'ün 5.000 mAh batarya geleceği özellikle söyleniyor. Altta ise 3,5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör ızgarası ile çevrili USB-C bağlantı noktası bulunacak.