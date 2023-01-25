Coca-Cola akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor
Ortaya yeni atılan iddialara göre Coca-Cola akıllı telefonunu çıkartmaya hazırlanıyor.
Akıllı telefon sektörüne her geçen gün yeni modeller kazandırılırken, Coca-Cola'nın da bu pazara gireceği söylendi. Farklı kaynakların farklı iddiaları olsa da ortak söylem, Coca-Cola'nın bir teknoloji şirketiyle anlaştığı ve telefonlarını üretmeye başladığı yönünde oluyor.
YENİ TELEFON NASIL OLACAK?
Hindistan merkezli olarak ortaya çıkan iddialara göre Coca-Cola'nın, akıllı telefonu üretmek için popüler bir şirket ile görüşüyor. Hatta bu şirketin Realme olduğu düşünülüyor çünkü ortaya çıkan konsept tasarımda Realme 10 4G'nin büyük esintileri var hatta neredeyse aynı görünüyorlar.
Elbette tasarım görseli bu telefon üzerine eklenerek resmi olmayan bir tasarım da oluşturulmuş olabilir. Ancak yine de söylentiler oldukça ciddi ve aktarıldığı kadarıyla bu yıl telefonun duyurulması bekleniyor.
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