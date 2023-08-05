Çocuklara dijital tehdit

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Sosyal medya kullanımı yaygınlaştıkça anne babalar da çocuklarının her anının fotoğrafını, videosunu paylaşmaya başladı.

Ama masum sandığınız bu eylem sizin ve çocuğunuzun hayatını karartabilir. Araştırmalara göre bir ebeveyn, çocuğu daha beş yaşına gelmeden onunla ilgili yaklaşık 1500 fotoğraf paylaşıyor. İki yaşın altındaki çocukların yüzde 80’inden fazlası bu yöntemle dijital ortamda bulunmaya başlıyor.

Türkiye’de yapılan bir çalışma ebeveynlerin çocukları iki yaşına gelmeden onların fotoğraflarını paylaşma oranını yüzde 46’yı aşıyor. Böylece çocukların sanal ortamda bulunma durumu başlıyor ve dijital ayak izi oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizin yüzde 85’i internet kullanırken yüzde 81’i de sosyal medyada aktif olarak yer alıyor ve günde 3 saatini bu platformlarda geçiriyor. Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 5.7’sinin ise 17 yaş altındaki gençlerden oluşması, ebeveynlerde birçok soru işaretinin oluşmasına yol açıyor. Birçok ebeveyn ise çocuklarının görüntülerini sosyal medyada paylaşmak için adeta birbiriyle yarışıyor. Hatta çocuklarının adına hesap açıldığını, onun adına kullanıldığını da sıkça görüyoruz. Çocukların okul-kreş gibi bilgilerini açık bir şekilde belirtmek ve onların fotoğraflarını paylaşmak, dijital ayak izi oluşturuyor.

SİBER ZORBALIK OLABİLİR

Çocuğun dijitaldeki kimliği, haberi olmadan başlatıldığı için kişi yaş aldıkça bunu yönetmek zorlaşıyor. Uzmanlara göre, çocuk aynı zamanda ebeveyn paylaşımı nedeniyle siber zorbalığa da maruz kalabiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin farkındalık kazanmaları ve bilinçli dijital ebeveynlere dönüşmeleri şart. Çocukların fotoğraflarının paylaşılması, çocukların mahremiyetini ihlal edebilir ve bu durum çocuklarda güvensizlik ve özgüven eksikliği yaratabilir. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, çocukların toplumsal baskıya maruz kalmasına neden olabilir.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, çocukların ileride iş ve okul başvurularında karşılarına çıkabilecek dijital izler bırakır. Bu durum, çocukların kariyer hedeflerine ulaşmalarını zorlaştırabilir.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ MARTTA



2023 yılının ilk altı ayında Hepsiburada platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı. Verilere göre, 2023’ün ilk 6 ayında, en çok temel tüketim, gıda, dijital ürünler, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı. En çok alışveriş yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. En çok alışveriş mart ayında ve saat 20.00 ile 22.00 arasında yapıldı.

Bilgisayar kategorisinde en çok mouse, USB bellekler, taşınabilir bilgisayar, monitor, klavye ve hafıza kartları satın aldı. Hepsiburada ev- yaşam kategorisinde en çok satanlar yastıklar, nevresim takımları ve saklama ürünleri oldu. Hepsiburada’nın sunduğu küçük ev aletlerinde fritözler geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 422 artışla en çok satan oldu. Cep telefonunda kullanıcılarının tercihi Apple, Samsung ve Xiaomi oldu.

KONUK CHATGPT



Yemeksepeti’nin sürdürülebilirlik odaklı podcast serisi “Aklımdaki Yarın”, son dönemin popüler yapay zekâ modeli ChatGPT’yi konuk etti.

Aklımdaki Yarın’ın programında sunucu ChatGPT’ye yazılı olarak bazı sorular yönelterek bu sorulara yazılı cevaplar aldı. Metni insan sesine dönüştüren yazılımla da ChatGPT’ye ses kazandırıldı. ChatGPT, aşırı tüketimin sosyal statü işareti olarak algılanması ve bu eğilimin çevresel sorunları tetikleyebileceği konusunda uyardı.

TT VENTURES E4 ŞARJ İSTASYONLARI YAYGINLAŞIYOR



Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, elektrikli araçlar için erişilebilir, kesintisiz bir hizmet sunacak şarj istasyonlarını Türkiye’nin birçok noktasında devreye aldı.

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile Türkiye’de otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon dönüşümünü destekliyor. Bu kapsamda TT Ventures, “E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı” projesini hayata geçirerek “Elektrikli Araç Şarj İşletmeciliği” pazarına “Şarj Ağı İşletmecisi” olarak adım attı.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Türkiye’ye Değer vizyonumuz çerçevesinde, tüm proje ve yatırımlarımızı Sürdürülebilirlik yönetim sistemi ile daha da güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi. Türk Telekom, öncelikle İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Ankara, İzmir ve Bursa’da istasyon kurulumlarını tamamladı.

GALAKSEL KULLANIMDA



Turkcell, çocukların teknolojiyi doğru kullanmaları için kılavuz olacak Galaksel’i kullanıma açtı.

Turkcell proje ile çocuklara teknolojinin doğru kullanımında kılavuz olurken ebeveynlerde de farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Turkcell çocuk tarifesi kullananlar, Galaksel’i datalarından harcamadan oynayabiliyor. Oyunda bilgi güvenliğine dikkat edilirken çocukların süper kahraman olarak puan topladığı bir içerik kurgulandı.

SEKTÖRDEN

