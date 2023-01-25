Daha tanıtılmayan S23 Ultra ile çekilen fotoğraflar paylaşıldı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 18:28

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 18:28

Samsung'un 1 Şubat 2023 tarihinde tanıtmayı planladığı Galaxy S23 serisinin en güçlü üyesinin fotoğraf ve video performansı ortaya çıktı. Twitter üzerinden servis edilen görüntüler, telefonun amiral gemisi olarak iddialarını ortaya çıkartıyor.

GECE PERFORMANSI VE TELEFOTO TARAFINDA BEKLENTİLERİ YÜKSELTİYOR

Paylaşılan görsellerin Twitter'dan yayılmış olması bu görüntülerin kalitesini düşürmüş olsa da yine de telefonun yapabileceği çekimleri gözler önüne seriyor.

Fotoğrafların tam boyutlu versiyonlarına şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

3 model olarak karşımıza çıkması beklenen telefonun daha önceden sızdırılan özellikleri şu şekilde:

Samsung'un merakla beklenen serisinin aynı zamanda fiyatları da daha önce sızdırılmıştı. Bu kapsamda Samsung Galaxy S23'ün fiyatının 799 dolardan, S23 Plus'ın 899 dolardan, S23 Ultra'nın ise 1.199 dolardan başlaması bekleniyor.

Galaxy S23'ün 6.1 inç Super AMOLED ekranının 2240x1080 çözünürlüğünde 422 ppi, 120Hz ekran yenileme hızında olması bekleniyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacağı söylenen cihazın, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunacağı da aktarılıyor. Ön kamera 10 Megapiksel olacakken, arka kameralar 50 Megapiksel, 10 Megapiksel ve 12 Megapiksel olacak.