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Death Stranding'in animesi de geliyor

Death Stranding'in animesi de geliyor

29.05.2025 23:31:00
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Haber Merkezi
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Death Stranding'in animesi de geliyor

Oyun dünyasının sevilen serilerinden olan Death Stranding için film duyurusunun ardından animesi için de hazırlıkların başladığı açıklandı.

Yarattığı oyun dünyalarıyla kendine has bir anlatımı bulunan Hideo Kojima'nın belki de en sevilen oyunlarından biri olan Death Stranding için yeni yapımlar yolda. Serinin film olarak geleceğinin duyurulmasının ardından anime tarafı için de çalışmalara başlandı.

DEATH STRANDING FİLM DIŞINDA ANİME OLARAK DA GELİYOR

Yeni duyuru Kojima'nın Vogue Japonya'ya verdiği bir röportaj ile ortaya çıktı. Kojima, anime hakkında bilgi vermezken oyunun animeye uyarlanmasına başlandığı belirtti.

Daha önce açıklandığı kadarıyla Death Stranding filmi için Michael Sarnoski yönetmen koltuğuna oturuyor.

Oyun, Sam Bridges adındaki bir kuryeyi kontrol ettiğiniz, felaket sonrası bir dünyayı ele alıyor. Medeniyetin çökmesine ve doğaüstü olayların sıradan bir hale geldiği bu dünyada hayatta kalan kişilerin mücadelesine yer veriliyor.

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