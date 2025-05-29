DeepSeek R1'in ilk büyük güncellemesi yayınlandı

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, tanıtıldığı günlerde oldukça ses getirmişti. 2025 yılının belki de ilk zamanlarında en çok konuşulan yapay zeka modelini tanıtan şirket kısa sürede yüksek kullanıcıya ulaşmıştı. Açık kaynaklı ve ücretsiz olarak sunulan yapay zeka modeli R1 için yeni bir güncelleme yayınladı.

DEEPSEEK R1 MODELİNE İLK GÜNCELLEME

Verimli ve yüksek performans sunmasıyla öne çıkan R1 modeli, düşük kaynak kullanımı ile de epeyce konuşuldu.

Yeni yapılan güncelleme R1'in kendine has bazı mimarilerini ve gelişmiş teknikleri üzerine odaklandı. Güncellemeyle ilgili ilk yorumlara göre yazılım geliştirme ve kod üretme konusunda modele önemli eklemeler geldi.

DeepSeek'in R1 modeli değerlendirme platformlarına göre en popüler yapay zeka modelleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. İlk sıralarda ise OpenAI'ın o4 Mini modeli, xAI'ın Grok 3-mini'si ve Google'ın Gemini 2.5 Flash Preview modelleri yer alıyor.

Konuyla ilgili ilk kullanıcıların söylediklerine göre model hatasız kodlar üretmede ustalaşmaya başladı. Önceki sürüme göre daha uzun akıl yürütme yapabilen R1 modeli, bazı durumlarda 30 ila 60 dakika boyunca düşünebiliyor.