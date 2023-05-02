Dijital kabiliyetlerle donatılmış akıllı binaların sayısı artıyor

Yayınlanma: 02.05.2023 - 08:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 08:18

Bina, elektrik kullanımını izlemek, sıcaklığı kontrol etmek ve sistemdeki herhangi bir anormalliği tespit etmek için kullanılan akıllı bir işletim platformu ile donatılmış durumda.

Fujian Yapı Araştırmaları Akademisi'nde Mühendis Zhang Shun:

"Geleneksel elektrik dağıtım teknolojisi ile karşılaştırıldığında, binanın akıllı elektrik bakım bulut platformu iş gücünden tasarruf sağlıyor ve bakım süresini kısaltıyor. Ayrıca kullanıcılara elektrik kullanım analizi raporları ve kullanıcıların ekipmanlarının koşullarına göre optimize edilmiş ekipman kullanım planları sunuyor. Bu da ekipman verimliliğini artırırken, enerji tüketimini azaltıyor ve elektrik maliyetlerini düşürüyor."

Fujian Yapı Araştırmaları Akademisi'nde Mühendis Zheng Yueping:

"Burası izleme merkezi. Az önce kuzey binasındaki 3 numaralı asansörde bir arıza tespit ettik. Asansör çalışmayı durdurdu. Lütfen kontrol etmesi için bir bakım görevlisi gönderebilir misiniz? Bu platform aracılığıyla tüm asansör sisteminin durumunu doğrudan görebiliyoruz. Şimdi asansör normale dönmüş olmalı."

"Diyelim ki binanın bu noktasında bir yangın çıktı, sistem en uygun kaçış rotasını sağlayabilir. Çalışanlar, kısa mesajlar ve WeChat mesajları gibi çeşitli yollarla en iyi kaçış rotası hakkında bilgilendirilecek. Sistem yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine de en uygun yolu gösterebilir."

Fujian Yapı Araştırmaları Akademisi'nde Yeşil Bina ve Enerji Verimliliği Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Xie Zhuwen:

"Kapsamlı enerji tüketimi izleme platformu, enstitümüzün son 20 yılda Fujian eyaletindeki 10 milyon metrekareden fazla kamu binası alanında gerçekleştirdiği enerji tasarrufu çalışmalarına dayanan bir uygulama.

Nesnelerin İnterneti ve büyük veri teknolojisi ile güçlendirilen bu sistem, kamu binalarının akıllı ve bilimsel yönetimini gerçekleştirmemize imkan sağlıyor."