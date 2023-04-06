DLSS 3 güncellemesi Sackboy: A Big Adventure için geldi

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:43

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:43

Geldiği oyunlarda performans artırmayı sağlayan DLSS 3, daha önce Forza Horizon 5 için gelmişti. Bu hafta ise Sackboy: A Big Adventure için desteğin geldiği duyuruldu. Normalde PS için gelen oyun daha sonra PC tarafı için de sunuldu.

OYUNUN PERFORMANSINI ARTIRIYOR

Oyun ilk olarak DLSS 2 ile gelmişti. Bu sayede oyun tam performans bir şekilde oynanabiliyordu. Özellikle gerçek zamanlı yansımalar, gölgelerdeki gerçeklik ve ray tracing özelliklerinin bulunduğu oyun, son güncelleme ile de NVIDIA Reflex ve Shader Execution Reordering (SER) teknolojilerine kavuştu.

Bir sonraki DLSS 3 özelliğini kazanacak oyun ise CD PROJEKT RED imzalı Cyberpunk 2077 olacak.