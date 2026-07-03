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Dünya'ya düşme tehlikesi bulunan NASA teleskobu için kurtarma operasyonu

Dünya'ya düşme tehlikesi bulunan NASA teleskobu için kurtarma operasyonu

3.07.2026 23:42:00
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Dünya'ya düşme tehlikesi bulunan NASA teleskobu için kurtarma operasyonu

Dünya'ya düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan NASA teleskobu için başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında uzay aracı yörüngeye fırlatıldı.
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Savunma teknolojileri şirketi Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracı, yörüngede planlanandan daha hızlı alçalan Swift Gözlemevi'ne müdahale edilmesi amacıyla Marshall Adaları'ndan yola çıktı.

Link'in, yaklaşık bir ay içinde Güneş fırtınaları sebebiyle beklenenden daha hızlı alçalan Swift'e ulaşması öngörülüyor.

NASA, Link uzay aracının, 2004'te fırlatılan Swift'i yakalayıp yörüngesinde yükseltmesini planlıyor.

Teleskobun yörüngesinin mümkün olduğunca uzun süre korunması amacıyla gözlemler askıya alındı. Swift'in eylüle kadar yeniden faaliyete geçeceği tahmin ediliyor.

1,4 ton ağırlığındaki Swift, Dünya'nın 360 kilometre üzerinde yörüngede bulunuyor.

Link uzay aracının, iticilerini ateşleyip Swift'i 240 kilometre daha yukarıya taşımak amacıyla hareket ettirmesi planlanıyor.

İlgili Konular: #NASA #uzay

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