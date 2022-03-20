Dünyada en çok satılan akıllı telefonlar belli oldu!

20 Mart 2022 Pazar, 10:00

Pandemiyle birlikte patlayan çip krizi tüm sektörleri olduğu gibi akıllı telefon üreticilerini de etkiledi. Buna rağmen, teknoloji şirketleri yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor.

2021’İN TELEFONLARI BELLİ OLDU

Omdia‘nın raporundaki verilere göre 2021 yılında tüm dünyada en çok satan akıllı telefon Samsung’un uygun fiyatlı modeli Galaxy A12 oldu. Onu 2020’de tanıtılan iPhone 12 takip etti.

Shift Delete'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl çıkış yapan iPhone 13 üçüncü sırada yer alırken, 2019’da kullanıcı karşısına çıkan iPhone 11 de dördüncü sıradan kendine yer buldu.

Listenin beşinci sırasında ise Redmi 9A var.Redmi’nin 2020’de piyasaya sürdüğü bütçe dostu akıllı telefon, 26,8 milyon satışla büyük bir başarı elde etti. Aynı zamanda 78 dolarlık fiyat etiketiyle tüm dünyada en çok satan akıllı telefonlar listesindeki en ucuz model oldu.

iPhone 12 ve 13 serisinin damga vurduğu listenin son sırasında Samsung’un geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy A02 var.