Dünyanın en zor tamir edilebilen dizüstü bilgisayarları

Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:29

Güncelleme: 13.02.2024 - 12:29

Public Interest Research Group(PIRG) tarafından hazırlanan yeni bir tamir edilebilirlik raporuna göre en zor tamir edilen bilgisayarlar sıralandı. Buna göre en zor Chromebook'lar tamir ediliyorken, ikinci sırada MacBook'lar yer alıyor.

Yayınlanan raporda en düşük tamir edilebilirliği alan iki dizüstü bilgisayar aslında kendi kategorilerinde popülerler. Bir diğer yandan burada yer alan bulgular Fransa'da satılan tüm dizüstü bilgisayaralr için gerekil olan tamir edilebilirlik puanlarına dayanıyor.

MACBOOK VE CHROMEBOOK TAMİR EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN DOĞRU CİHAZLAR OLMAYABİLİR

Dizüstü bilgisayarların onarım puanlarına bakıldığı zaman Chromebook'lar 6,3 puan aldılar. Yani en düşük tamir edilebilirlik. PIRG'in değerlendirdiği bir diğer şey ise sökme işlemleri. Burada ise Chromebook'lar 14,9 puan aldı.

Okullar için uygun fiyatlı olarak pazarlanan Chromebook'ların bu şekilde bir sonuca sahip olması ise düşündürücü.

Apple'ın MacBook'ları da tamir edilebilirilk açısından en kötü bilgisayarlar oldu. Tamir edilebilirlik tarafında düşük not olan D'yi alan Apple'ın yanı sıra Asus ve Acer B+ almayı başardılar.

Apple sökülme tarafında da 4 puan aldı. Asus ve Acer gibi markaların cihazları sırasıyla 9,1 ve 8,1 aldılar.

Tüketicide karşılık bulan MacBook'lar ve Chromebook'lar satın alınırken, tamir edilebilirliğinin düşük olduğu göze alınmalı. Yine de Apple ve Google cihazlarına tamir hizmeti sunuyor ve garanti kapsamında değişimleri yapıyor.