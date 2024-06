Elden Ring Shadow of the Erdtree beğenilmedi mi?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:49

Güncelleme: 25.06.2024 - 13:49

Elden Ring, Shadow of the Erdtree Steam'deki oyunculara göre karışık olarak sınıflandırıldı. Oyuna yazılan 42 binin üzerindeki yoruma göre oyun optimizasyon sorunlarına sahip ve çok zor. Yorum yazanların yarısından azına göre yeni DLC, iyi değil. DLC'nin Steam puanı ise 100 üzerinden 65.

ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE HEM ÇOK ZOR HEM DE OPTİMİZASYON SORUNLARI VAR DİYE ELEŞTİRİLDİ

Shadow of the Erdtree'ye sahip olmak için Elden Ring'e de sahip olmak gerekiyor. Öte yandan DLC'deki yeni oynanış, zorluk seviyesi çok yüksek düşmanlarla dolu. Oyunseverlerin dakikalarca uğraştığı bu düşmanların birkaç vuruşu oyuncunun karakterini öldürüyor. Bu da zorluk seviyesinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Oyun, düşmanlara karşı oyuncuların kendilerini savunması için çok daha önemli olan yeni bir seviyelendirme sistemine sahip. Bu nedenle oyunun normal versiyonuna kıyasla, ekstra yüksek bir seviyeye ulaşmak bile Shadow of the Erdtree'de rahat bir oynanışı garanti etmiyor.

FromSoftware'in başında ve Elden Ring'in yöneticisi olan Hidetaka Miyazaki, yakın zamanda verdiği bir röportajda zorluğu azaltmanın oyunu bozacağını bu sebeple, oyuncuların isteğinin aksine oyunda bu kısmın değişmeyeceğini söyledi.

Elden Ring'de yer alan geniş ve karanlık bir fantastik dünyaya benzer şekilde olan Shadow of the Erdtree DLC'si, Land of Shadow'da geçen, tehlikeli zindanlara ek olarak yeni düşmanlar, silahlar ve ekipmanlarla dolu yepyeni bir hikayeyi içeriyor.

Keşfedilmemiş toprakları keşfedebilen oyuncular, güçlü düşmanlarla karşılaşıyor ve zafere ulaşmak biraz daha zor oluyor.