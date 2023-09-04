Ellerinizdeki belirtiler sağlığınızla ilgili pek çok şey söyler

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:56

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:56

Modern tıbbın babası Hipokrat'ın zamanından beri kabul edilen bir gerçek var: Elleriniz sağlığınızın durumu hakkında pek çok şey söyleyebilir. Chip'te yer alan ayrıntılar şu şekilde:

Parmak çomaklaşması

Antik Yunan hekimi, ampiyemli (akciğerler ile çevresindeki zar arasındaki boşluğu irin doldurduğu) bir hastada “parmak çomaklaşmasını” ilk kez MÖ 5. yüzyılda tanımladı. Parmak çomaklaşması, tırnağın ters bir kaşığa benzemesidir ve hala bir hastalık belirtisi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, günümüzde çomaklaşma durumu kistik fibroz, karaciğer sirozu ve tiroid rahatsızlıklarıyla da bağlantılı görülüyor.

Lindsay tırnakları

Hastalığın habercisi olabilecek bir diğer tırnak değişikliği de Lindsay tırnaklarıdır. Bu olgu, bir veya daha fazla tırnağın yarısının beyaz, yarısının kırmızımsı kahverengi olduğu durumdur. Kronik böbrek hastalığı olan kişilerin yaklaşık yüzde 50’sinin tırnakları bu şekildedir. Ancak aynı zamanda karaciğer sirozunun ve kan damarlarında iltihaplanmaya neden olan nadir bir hastalık olan Behçet hastalığının da bir işareti olabilir.

Terry tırnakları

Bir veya daha fazla tırnağın buzlu cam görünümünde olduğu Terry tırnakları da aynı zamanda karaciğer sirozunun bir belirtisi olabilir ancak aynı zamanda tip 2 diyabet, böbrek yetmezliği ve HIV ile de ilişkilidir.

Muehrcke tırnakları

Tırnakların üzerinden bir veya daha fazla yatay çizginin geçtiği Muehrcke tırnakları ise kanda en çok bulunan protein olan albüminde azalma olduğunu gösterir. Bu tırnak işaretleri böbrek hastalığının bir göstergesi olabilir.

Napoliten tırnaklar

Ancak bazen tırnak renginde ve deseninde meydana gelen değişiklikler kötü niyetli değildir ve yalnızca yaşlanma belirtileridir. Üç farklı renk bölgesine sahip olması nedeniyle bu adı alan Napoliten tırnaklar sıklıkla 70 yaş üstü kişilerde görülür ve endişelenecek bir durum değildir.

Ancak elin sağlıksızlığını ortaya çıkarabilecek tek kısmı tırnaklar değildir. Avuç içi de önemli bir hikaye anlatabilir.

Avuç içi belirtileri

Sinirlilik, yüksek sıcaklık veya egzersiz olmadığında avuç içlerinizin terlediğini fark ederseniz, bu durum ter bezlerinin aktif hale gelmesine neden olan hatalı sinir sinyallerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu iyi huylu olabilir ve bu durumda buna birincil hiperhidroz denir. Ancak açıklanamayan terli avuç içleri (ve yüz, boyun ve koltuk altları) tiroid sorunlarının bir işareti olabilir. Hipertiroidizm, boyundaki tiroid bezinin çok fazla tiroksin ürettiği durumdur. Bu hormonun fazlalığı bedensel süreçlerin hızlanmasına neden olur ve avuç içlerinin terlemesine neden olabilir. Neyse ki bu durum doğru ilaçlarla kolayca tedavi edilir.

Avuç içi değişimini daha endişe verici bir durum, ellerin avuçlarında ve parmaklarda küçük kırmızı veya mor renk değişikliği alanlarının ortaya çıkmasıdır. Bu, ölüm oranı yüksek olan bakteriyel endokarditin (kalbin iç zarının iltihabı) bir belirtisi olabilir.

Osler düğümleri ve Janeway lezyonları

Bu renk değişiklikleri, Osler düğümleri ve Janeway lezyonları olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. Osler düğümleri tipik olarak parmaklarda saatlerce veya günlerce ortaya çıkan ağrılı, kırmızı 1 mm-10 mm renkli nodüllerdir; Janeway lezyonları ise düzensiz şekilli, değişen boyutlardadır ve tipik olarak avuç içlerinde görülür ve ağrılı değildir, birkaç günden birkaç haftaya kadar sürer.

Bu avuç içi desenlerinin her ikisi de çok ciddidir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Elin karıncalanması

Elinizde bir türlü kurtulamadığınız karıncalanmalar yaşıyorsanız, bu karpal tünel sendromunun işareti olabilir. Burası, bilekteki büyük bir sinirin (medyan sinir) sıkıştığı ve uyuşukluğa, karıncalanmaya veya ağrıya neden olduğu durumdur.

Genellikle tedavi gerektirmeden iyileşir, ancak bilek ateli sinir üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Aşırı kilolu veya hamile kişiler karpal tünel sendromu açısından daha büyük risk altındadır.

Eldeki karıncalanma diyabetin de belirtisi olabilir. Diyabette artan kan şekeri, eller gibi uzuvlarda karıncalanma veya uyuşma olarak kendini gösteren sinir hasarına neden olur. Bu duruma “diyabetik nöropati” denir. Herkes arada karıncalanma yaşayabilir, ancak bunu çok sık yaşıyorsanız veya uzun sürüyorsa doktorunuza başvurmalısınız.

Parmakların uzun olması

Parmaklarınızın uzunluğu ise size ilerki yaşamınızda belirli hastalıklara yakalanma riskiniz hakkında fikir verebilir.

İşaret ve yüzük parmağının uzunluğu kadın ve erkeklerde farklılık gösterir. Kadınlarda uzunlukları oldukça eşittir, ancak erkeklerde yüzük parmağı genellikle işaret parmağından daha uzundur. Bunun rahimdeki hormonlara maruz kalmaktan kaynaklandığına inanılıyor.

Yüzük parmağının işaret parmağına göre daha uzun olduğu durum, kadın ve erkeklerde birçok spor dalında daha iyi performansla ilişkilidir, aynı zamanda kadınlarda diz ve kalça osteoartriti gelişme riskiyle de ilişkilidir.

Parmak uzunluğunu değiştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur, ancak sağlıklı bir kiloyu koruyarak, aktif kalarak ve kan şekeri seviyenizi kontrol ederek osteoartritin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Aslında bu tavsiyeye sadık kalırsanız çoğu hastalığa karşı de kendinizi koruyabilirsiniz.