Elon Musk'ın jetini takip eden hesap Twitter'a geri döndü
Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'ın özel jetini takip eden Twitter hesabı @ElonJet platforma geri döndü. Musk'ın yasağını kaldırdığı @ElonJetNextDay hesabını yaklaşık 13 bin 400 kişi takip ediyor. Buna göre hesap artık gecikmeli paylaşım yapacak.
Genç bilgisayar programcısı Jack Sweeney'e ait hesap, halka açık uçuş verilerini kullanarak, Musk'ın da aralarında yer aldığı milyarderlerin jetlerinin konumlarını platformdan canlı yayımlıyordu.
24 SAAT SONRA PAYLAŞIM YAPACAK
Sweeney, hesabının adını @ElonJet but Delayed şeklinde değiştirdi ve artık paylaşımlarını 24 saat gecikmeli yapacağını söyledi.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; ABD'deki Florida Merkez Üniversitesi'nde öğrenim gören Sweeney ile Twitter CEO'su Musk arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu.
Sweeney, 14 Aralık'ta hesabının askıya alındığını ama aynı gün yeniden aktifleştirildiğini söylemişti.
HESABI KAPATILMIŞTI
Bilgisayar programcısı, "Evet, geri döndüm" yazarak hesabının yeniden aktifleştirildiğini açıklarken, dakikalar sonra hesap tekrar askıya alınmıştı. Buna ek olarak Sweeney'nin kişisel hesabı (@JxckSweeney) da kapatılmıştı.
Musk, hesaptan paylaşılan konum bilgilerini kıllanan bir kişinin, oğlu lil X'in içinde olduğu arabayı takip edip önünü kestiğini savunmuştu.
Twitter CEO'su gerçek zamanlı konum verilerini paylaşan hesapların güvenlik tehlikesi yarattığı için kapatılacağını ama gecikmeli paylaşım yapanlara izin verileceğini duyurmuştu.
BBC'ye konuşan Sweeney ise yaşananların @ElonJet hesabıyla ilgili olmadığını savunmuştu.
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