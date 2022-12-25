Elon Musk'ın jetini takip eden hesap Twitter'a geri döndü

25 Aralık 2022 Pazar, 10:03

Genç bilgisayar programcısı Jack Sweeney'e ait hesap, halka açık uçuş verilerini kullanarak, Musk'ın da aralarında yer aldığı milyarderlerin jetlerinin konumlarını platformdan canlı yayımlıyordu.

24 SAAT SONRA PAYLAŞIM YAPACAK

Sweeney, hesabının adını @ElonJet but Delayed şeklinde değiştirdi ve artık paylaşımlarını 24 saat gecikmeli yapacağını söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; ABD'deki Florida Merkez Üniversitesi'nde öğrenim gören Sweeney ile Twitter CEO'su Musk arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu.

Sweeney, 14 Aralık'ta hesabının askıya alındığını ama aynı gün yeniden aktifleştirildiğini söylemişti.

HESABI KAPATILMIŞTI

Bilgisayar programcısı, "Evet, geri döndüm" yazarak hesabının yeniden aktifleştirildiğini açıklarken, dakikalar sonra hesap tekrar askıya alınmıştı. Buna ek olarak Sweeney'nin kişisel hesabı (@JxckSweeney) da kapatılmıştı.

Musk, hesaptan paylaşılan konum bilgilerini kıllanan bir kişinin, oğlu lil X'in içinde olduğu arabayı takip edip önünü kestiğini savunmuştu.

Twitter CEO'su gerçek zamanlı konum verilerini paylaşan hesapların güvenlik tehlikesi yarattığı için kapatılacağını ama gecikmeli paylaşım yapanlara izin verileceğini duyurmuştu.

BBC'ye konuşan Sweeney ise yaşananların @ElonJet hesabıyla ilgili olmadığını savunmuştu.