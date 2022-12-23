Twitter'da paylaşımların görüntülenme sayıları herkese açık hale getirildi

Böylelikle bir tweet'in kaç kez görüntülendiği tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Elon Musk, duyuruyu yaptığı paylaşımında, kullanıcıların yüzde 90’ından fazlasının tweet’leri yalnızca okuduğunu; beğenip, yorum yapmadığını belirterek, yeni özelliğin Twitter’ın ne kadar canlı bir platform olduğunu göstereceğini söyledi.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

Kullanıcılar, daha öncesinde yalnızca kendi paylaşımlarıyla ilgili daha ayrıntılı analitik verilere erişebiliyordu ancak bu kişiseldi, başkaları tarafından görüntülenemiyordu. Bu özellik platformda hala aktif.