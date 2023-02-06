Samsung yöneticisi, kızına 11 yaşına kadar akıllı telefon vermedi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:02

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:02

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Samsung'daki görevine başlayan Kitto, BBC Radyo 4'te yayımlanan Today programında, "Akılı telefon kullanan hangi yaşta olursa olsun önemli olan internette dolaşırken güvende olması" dedi ve ekledi:

"Benim kızım 11 yaşına geldiğinde akıllı telefonu olmuştu. Siz çocuğunuza kaç yaşında akıllı telefon vermeye karar verirseniz verin, eğer internete erişimi varsa bunu güvenli şekilde yaptığından emin olun."

İngiltere'de okul ve eğitim denetimlerini gerçekleştiren hükümete bağlı Ofsted'in müdürü Amanda Spielman'ın geçtiğimiz günlerde, özel okullarda çocukların akıllı telefonu olmasına çok şaşırdığını söylemesi gündem olmuştu.

Spielman, küçük çocukların sınırsız internet erişimi olmasından rahatsızlık duyduğunu, çocukların yetişkin içerikleri ve pornoya erişimini sınırlandırmanın iyi olacağını söyledi.

Bu hafta yayımlanan bir araştırmaya göre, dokuz gibi küçük bir yaştaki çocuklar bile internet üzerinden pornoya maruz kalıyor.

"Endişe verici"

İngiltere medya denetleme kuruluşu Ofcom'a göre, ülkede tüm cep telefonu üreticileri, çocuklarının internette neler görebileceğini sınırlamak için ücretsiz ebeveyn kontrol hizmeti veriyor. Ancak çocukların fotoğraf paylaşırken ya da sosyal medya kullanırken dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

Araştırma şirketi Childwise'ın bir çalışması, dokuz ve 10 yaşındaki çocukların dörtte üçünün cep telefonuna erişimi olduğunu öne sürüyor. Yaklaşık yüzde 60'ı telefona sahipken yüzde 14'ü aile üyelerinin ya da arkadaşlarının telefonuna erişebiliyor. Ayrıca çocukların üçte ikisinden fazlası internete erişiyor.

Childwise Monitor 2023 adlı bu rapora göre, beş ve altı yaşındaki çocukların yüzde 8'inin telefonu var, yüzde 8'i aile üyelerinin ya da arkadaşlarının telefonlarına erişiyor. Bu sayı yedi ve sekiz yaşındakiler için sırasıyla yüzde 43 ve 23.

Hafta başında yapılan bir ankette de 16-21 yaş arasındaki çocuklara ilk kez ne zaman porno gördükleri soruldu.

Sonuç olarak, dokuz yaşına kadarki çocukların yüzde 10'unun porno gördüğü, 13 yaşına kadarki çocuklarınsa yarısının pornoya maruz kaldığı ortaya çıktı.

Okula giden çocukların telefona ulaşımı daha kolay.

Bulgular, porno izlemeyle çocuklardaki kendine güven düşüklüğü arasında bağ gösteriyor.

İngiltere Çocuk Komisyonu Başkanı Dame Rachel de Souza bunun son derece endişe verici olduğunu söylüyor.