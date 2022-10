Elon Musk’tan yanmış saç adında parfüm satışa çıktı

13 Ekim 2022 Perşembe, 00:44

Elon Musk, Boring Company adında bir şirket kurmuştu. En son 5.7 milyar dolar değerinde olan bu şirket üzerinden satışa çıkarılan parfüm oldukça ilginç bir isme sahip ve bu sayede gündem konusu olmayı başardı. Musk, Twitter'da satışa başladıktan kısa bir süre sonra 10 bin şişe parfümden sattıklarını duyurdu. Attığı tweet’te şu sözler yazıyordu:

‘’10.000 bottles of Burnt Hair sold! Can’t wait for media stories tomorrow about $1M of Burnt Hair sold’’

''Burnt Hair(Yanmış saç) 10 bin şişe satıldı! Yarın medyada 1 milyon dolarlık satış yapıldığı haberleri için sabırsızlanıyorum.''

Medyanın ilgisiyle karşılayacağını bilen Musk, konuya espirili bir şekilde yaklaşmış görünüyor. Aynı tweet serisine ise haber ajansı Reuters’ın haberini de eklemeyi eksik etmemiş. Atılan başlık Musk’ın tahmin ettiği şekilde olunca Twitter aleminde konu hakkında daha fazla konuşulmaya başlandı.

Konunun bu kadar gündeme gelmesinin ardından ise Elon Musk, Twitter hesabının biyografi kısmına ‘’ Perfume Salesman’’ yani ‘’Parfüm Satıcısı’’ yazdı. Öte yandan parfümün tek bir şişesi 100 dolar ve oldukça dikkat çekmişe benziyor. Çünkü kısa sürede 10 bin adet satması ürünün merak edildiğini kanıtlar nitelikte.

Şirketin internet sitesinde şu anda yalnızca bu parfüm yer alıyor ve ilerleyen dönemde farklı ürünlerin gelip, gelmeyeceği kestirilemiyor.