Emektar sinema makinisti gazoz kapağı açarken yaralandı

Yayınlanma: 16.03.2025 - 15:34

Güncelleme: 16.03.2025 - 15:34

Beyaz perdeye olan tutkusuyla tanınan ve kentte uzun yıllar gönüllü sinema makinistliği yapan Şenevi, Adana Yazarlar Evi'nde düzenlenen nostaljik film etkinliğine katıldı.

Şenevi, kendisiyle ilgili hazırlanan belgesel ile yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı "Kuyu" filminin gösteriminin yapıldığı etkinlikte, önceki programlarda olduğu gibi seyircilere ikramda bulunmak istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Davetliler için açtığı gazozun kapağı sol gözüne isabet eden Şenevi, Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Şenevi, hastanede gazetecilere, film gösterimlerinde nostalji olması için seyircilere çekirdek ve gazoz dağıttığını söyledi.

Şişeleri kaşıkla açtığını dile getiren Şenevi, "İkinci gazozu kaşıkla açarken şişe patladı ve kapağı gözüme çarptı. Hastanede yatıyoruz. Damla kullandıktan sonra gözüm yavaş yavaş açılmaya başladı. Şu an puslu görüyorum." dedi.

Şenevi, geçmişte benzer kazalar yaşadığını ifade ederek, "Daha önce de film gösterimi arasında gazoz açarken şişe patlamış, kapağın çarptığı alnım kanamıştı. 'Can çıkmayınca huy çıkmaz' derler ya film gösterimlerine devam edeceğim." diye konuştu.