Samsun'da otomobilin çarptığı baba ile kızı yaralandı!

Bafra ilçesinde otomobille çarpışan, elektrikli bisikletteki Salih B. ile kızı H.B. yaralandı. Yaralanan baba ve kızı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da otomobilin çarptığı baba ile kızı yaralandı!
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AA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:33

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde Hal Caddesi’nde Sami A. (49) yönetimindeki otomobil, Salih B.'nin (45) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Salih B. ile kızı H.B. (11) ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise, emniyete götürüldü.


Etiketler: #elektrikli bisiklet #kaza #otomobil #Samsun

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